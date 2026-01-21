ニュース
ベトナムは飛躍と発展への好条件多く備える＝ADB
ベトナム共産党第14回全国代表大会が、19日から25日までハノイで開催されていることを機に、ベトナム駐在ADB＝アジア開発銀行のシャンタヌ・チャクラボルティ代表はVOV＝ベトナムの声放送局の記者のインタビューに答えた際、現在、ベトナムが進めている改革は、ドイモイ時期以来で最大規模の改革であり、ベトナムは飛躍的な発展を遂げる多くの機会を前にしていると強調しました。
（テープ）
「ベトナムは2026年においても、多くの機会を有しています。2026年は、党大会の開催および新たな国会体制の整備が行われるなど、非常に活発な政治サイクルに入る年であり、ベトナムにとって特に重要な意味を持っています。2025年にベトナムが改革分野で達成した成果は極めて印象的なものでした。私は、この前向きな改革と発展の勢いが、2026年、そしてその後の年度においても引き続き維持されることを期待しています」
また、シャンタヌ・チャクラボルティ氏によりますと、ADBはベトナムが今後もマクロ経済の安定を引き続き維持し、短期的な支援策を柔軟に実施すると同時に、長期的な構造改革と人材への投資を着実に推進し、デジタルトランスフォーメーション、人材育成、そしてイノベーションからなる利益を最大限に活用していくと確信しています。
(VOVWORLD)