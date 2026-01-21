ベトナムは飛躍と発展への好条件多く備える＝ADB

ベトナム共産党第14回全国代表大会が、19日から25日までハノイで開催されていることを機に、ベトナム駐在ADB＝アジア開発銀行のシャンタヌ・チャクラボルティ代表はVOV＝ベトナムの声放送局の記者のインタビューに答えた際、現在、ベトナムが進めている改革は、ドイモイ時期以来で最大規模の改革であり、ベトナムは飛躍的な発展を遂げる多くの機会を前にしていると強調しました。

シャンタヌ・チャクラボルティ氏は、ベトナム政府が経済成長を促進させるため、一連の重要な改革を実施してきたことで非常に大きな努力を示していると評価しました。効率性と執行スピードの向上を目標とする制度改革の加速は、時宜を得たものであり、高く評価されるべきだと明らかにしました。長期的な方向性としては、科学技術、イノベーション、デジタルトランスフォーメーション分野における包括的な改革、民間経済セクターの発展、教育・医療における人材への投資、さらにはエネルギー安全保障の確保が、いずれも現在のベトナムにとって非常に適切かつ喫緊の優先課題であると指摘しました。（テープ）「ベトナムは2026年においても、多くの機会を有しています。2026年は、党大会の開催および新たな国会体制の整備が行われるなど、非常に活発な政治サイクルに入る年であり、ベトナムにとって特に重要な意味を持っています。2025年にベトナムが改革分野で達成した成果は極めて印象的なものでした。私は、この前向きな改革と発展の勢いが、2026年、そしてその後の年度においても引き続き維持されることを期待しています」また、シャンタヌ・チャクラボルティ氏によりますと、ADBはベトナムが今後もマクロ経済の安定を引き続き維持し、短期的な支援策を柔軟に実施すると同時に、長期的な構造改革と人材への投資を着実に推進し、デジタルトランスフォーメーション、人材育成、そしてイノベーションからなる利益を最大限に活用していくと確信しています。