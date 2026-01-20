ベトナムは飛躍と発展への好条件多く備える＝ADB

ドイツ在外ベトナムの報道関係者を代表するフイ・タン記者は、次のように語りました。

（テープ）

「ハノイに到着してから今日まで、街は非常に祝祭的な雰囲気に包まれています。国内の人々だけでなく、海外在住ベトナム人も大会の成果を心待ちにしていると感じました。そこには期待と信頼、そして国民が大会に寄せる強い思いがあります」

フイ・タンさんによりますと、ドイツ在住中は、在外ベトナム人コミュニティのさまざまな活動を取材してきたほか、第14回党大会に提出される政治報告案に対する意見提出の動きも伝えてきたということです。

一方、アメリカ在外ベトナム人の報道関係者を代表するグエン・ミン・ザン氏は、次のように話しています。



「アメリカに住むベトナム人は、2030年を見据えた非常に重要な節目となるベトナム共産党第14回全国代表大会に強い関心を寄せています。これは新たな発展段階への転換点となる大会であり、その雰囲気や進行を取材・発信したいと考えています」