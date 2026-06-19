ベトナムは国際海洋法裁判所に初の判事を輩出

ベトナム通信社ニューヨーク特派員によると、ベトナムが国際海洋法裁判所（ITLOS）に代表を擁立したのは、１９９６年の裁判所設立以来初めてのことである。グエン・ティ・ラン・アイン准教授・博士が第１回投票で高得票を得て当選したことは、国際社会がベトナムの地位と役割に対して高い信頼を寄せていることを示しており、ベトナムの多国間外交と国際法統合における新たな発展段階の到来を告げるものである。今回の結果は、国際社会の共通規範やルールの策定、発展、実施において、積極的な参加から実質的な貢献へと移行していることを反映しており、グローバルな法に基づくガバナンスシステムへの貢献におけるベトナムの責任と、ますます効果的な能力を改めて示すものである。この成功はまた、UNCLOS加盟国がベトナムの国連機関および国際法への実質的な貢献を高く評価していることを裏付けるものでもある。