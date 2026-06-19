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ベトナムは国際海洋法裁判所に初の判事を輩出
ベトナム通信社ニューヨーク特派員によると、ベトナムが国際海洋法裁判所（ITLOS）に代表を擁立したのは、１９９６年の裁判所設立以来初めてのことである。グエン・ティ・ラン・アイン准教授・博士が第１回投票で高得票を得て当選したことは、国際社会がベトナムの地位と役割に対して高い信頼を寄せていることを示しており、ベトナムの多国間外交と国際法統合における新たな発展段階の到来を告げるものである。今回の結果は、国際社会の共通規範やルールの策定、発展、実施において、積極的な参加から実質的な貢献へと移行していることを反映しており、グローバルな法に基づくガバナンスシステムへの貢献におけるベトナムの責任と、ますます効果的な能力を改めて示すものである。この成功はまた、UNCLOS加盟国がベトナムの国連機関および国際法への実質的な貢献を高く評価していることを裏付けるものでもある。
グエン・ティ・ラン・アイン准教授・博士にとって、この非常に競争の激しい選挙での勝利は、国際社会がベトナムの国際法専門家としての資質、専門能力、そして名声を高く評価した証である。グエン・ティ・ラン・アイン准教授・博士は、国際海洋法裁判所（ITLOS）の規程に定められた独立性と客観性の原則に従ってITLOSの判事としての職務を遂行し、条約の効果的な実施を促進し、海洋における法秩序の強化に貢献していくであろう。ベトナムは国際法の遵守を一貫して重視し、国連憲章および１９８２年の国連海洋法条約（UNCLOS）を支持する国家として、今後も加盟国と協力し、条約の完全かつ効果的な履行を推進し、平和的手段による紛争解決、海洋協力の強化、そして海と海洋における平和、安定、安全、安心、そして持続可能な発展の維持に貢献し続ける。