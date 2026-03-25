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ベトナムの青年 「自立自強の気概、創造の先駆、貢献への志、未来の主体」掲げる

ホーチミン共産青年同盟中央委員会創立95周年（1931年3月26日～2026年3月26日）記念日にあたり書かれた「国家の未来を担う青年」と題する社説において、トー・ラム書記長は、この95年間にわたり、青年が常に先駆的な力として多くの分野で知性と気概を示してきたと強調しました。

国の現在の状況を踏まえ、トーラム書記長は学習分野において、青年が批判的思考およびシステム思考を鍛え、生涯にわたる自己学習能力を高め、外国語とデジタル技能を習得し、科学研究の方法論を身につける必要があると指摘しました。労働分野においては、手順と規律の遵守が求められました。生産・経営分野では、技術の応用、ガバナンスの質の向上、生産性の改善、さらには「ベトナムブランド」の構築が重要であるとしました。公共部門においては、青年が近代的で透明性が高く、実効性と効率性を備えた行政の構築に寄与する必要があると明らかにしました。さらに、文化、社会、環境、国防、安全保障の各分野においても、青年は新たな解決策を主体的に実践へと導入し、民族のアイデンティティを守りつつ、現実空間とサイバー空間の双方において祖国を守る責務を担うべきであると強調しました。総じて、現代の青年は「自立自強の気概、創造の先駆、貢献への志、未来の主体」という行動指針を掲げ得るとしました。

（写真：TTXVN） 

これらの成果を青年が達成するためには、国家が引き続き制度の整備を進め、障壁を取り除き、創造活動にとって透明かつ有利な法的環境を整える必要があります。また、ホー・チ・ミン共産青年同盟委員会は活動内容と方法の刷新を継続し、真に青年の伴走者として若い才能の育成と支援に努めるべきです。
この機に、トー・ラム書記長は、ベトナムの若者が伝統を継承しつつ、知性を磨き、気概を養い、道徳を高め、イノベーション能力を向上させ、科学技術およびデジタルトランスフォーメーションを主体的に担い、新たな分野へ果敢に踏み出していくことへの期待を表明しました。

(VOVWORLD)

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