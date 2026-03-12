ベトナムの選挙 国際社会が注目

アメリカのシンクタンク、外交問題評議会（CFR）は、「2026年に注目すべき10の選挙」と題した記事の中で、ベトナムの国会議員選挙と各級人民評議会議員選挙を、今年注目される政治イベントの一つに挙げました。記事では、この選挙がベトナム共産党第14回全国代表大会の後に示された国民の意思や、高い政治的な合意を反映するものになると指摘しています。

また、アメリカの研究者の間でも前向きな評価が見られます。アメリカのデューク大学のエドモンド・マレスキー教授は、自身のSNSで、今回の選挙は次の発展段階に向けた制度の基盤を強化することにつながると述べました。また、新しい国会には政策能力を持つ若い人材がさらに加わり、法律づくりや行政改革の監視における役割が強化される可能性があるとしています。

さらに、オーストラリア国立大学の研究サイト「イーストアジア・フォーラム（EAF）」は、3月15日に予定されている今回の選挙について、大国間の競争が強まる中で、ベトナムが経済成長を維持しながら外交政策を調整していくうえで、「戦略的な分岐点」になる可能性があると分析しています。

一方、中国・香港の英字紙サウスチャイナ・モーニング・ポストは、新しい国会が今後も法律の整備や国家機関の活動に対する監視の強化において重要な役割を果たすとの期待を伝えています。

