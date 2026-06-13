ベトナムの洋上風力発電、アジア有数の成長市場へ

報告書によりますと、ベトナムの風力発電設備の総容量は現在およそ6ギガワットに達しており、その大部分は陸上および沿岸部のプロジェクトによるものです。現時点では商業運転中の洋上風力発電プロジェクトはありませんが、将来の市場規模は着実に形成されつつあると評価されています。

また、2031年から2035年の間に新たに約7ギガワットの洋上風力発電設備が導入される見通しで、これは改定版「第8次電力開発計画」で掲げられた目標に合致するものとされています。

国際機関の立場から、世界風力エネルギー会議（GWEC）のベン・バックウェル最高経営責任者は、ベトナムの産業基盤、人材の技術力、そして最大600ギガワットに及ぶ洋上風力発電の技術的ポテンシャルを高く評価しました。

バックウェル氏は、ベトナムの洋上風力発電プロジェクトを現実のものとするための鍵は、関係機関の連携体制を最適化し、行政手続きを簡素化することにあると指摘しました。制度や手続きがより明確で透明になれば、投資家の信頼は一層高まるとの見方を示しています。

さらに、十分な金融的信頼性を備えた電力購入契約（PPA）の整備が重要であり、それが投資資金の呼び込みにつながる基盤になると強調しました。こうした取り組みにより、ベトナムの洋上風力発電分野において、より強固で専門性の高い投資環境の構築が期待されています。

[VOVWORLD]