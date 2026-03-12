ベトナムの工業の地位を高める戦略的接点 VSE 2026

このイベントは、国内企業が世界のバリューチェーンへより深く参入するための「戦略的接点」として位置づけられています。VSE 2026では約500ブースが設けられ、ロボットや自動化システムの展示にとどまらず、AI＝人工知能、産業用モノのインターネット、ビッグデータといった中核技術も一堂に集結します。

今年の特徴は、「展示会の中の展示会」という新たなモデルです。VSE 2026は、ベトナム国際金物・補助工具展示会と同時開催されます。この組み合わせにより、基礎的な機械部品から高度なスマートファクトリー運用ソリューションまで、製造業が包括的にアクセスできるエコシステムが形成されます。

展示会を紹介する記者会見（写真提供：展示会実行委員会） 国家イノベーションセンターのヴォー・スアン・ホアイ副所長は、次のように述べています。 （テープ）

「今年の展示会では、各地方と国内企業、そして外国企業との連携という要素を特に重視します。また、私たちとほかのパートナーは、ベトナムにおけるイノベーションとスマートファクトリーのエコシステムを構築し、その規模を拡大していくことで協力していく方針です」

この機に、展示活動に加え、500件以上の越境ビジネスマッチング・セッションも開催されます。これにより、ベトナム製品と多国籍企業を結びつける架け橋となります。イベントには、世界30か国から1万4000人以上の専門来場者が訪れる見込みで、世界の産業地図におけるベトナムの存在感を一層示す機会となります。

(VOVWORLD)