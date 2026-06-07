ベトナムの学生、中国での世界トップクラスのＩＣＴ競技大会で快挙

今年の大会には、世界１００以上の国・地域から２０００以上の大学・高等専門学校の学生・教員、合わせて２２万人以上が参加しました。各国・地域の予選を経て選ばれた４０以上の国・地域から１７０チーム・５００人以上の代表者が、６月２日から５日まで深圳市で行われたグローバル決勝戦で競い合いました。

ベトナムからは、ＦＰＴ大学ハノイ校と郵政通信技術学院の学生６人が２チームに分かれて出場し、いずれも受賞を果たしました。郵政通信技術学院とＦＰＴ大学ハノイ校の学生３人による「ＶＮ．ＦＰＴＩＴ」チームが「コンピューティング・トラック」部門で最優秀賞（１位）に輝き、郵政通信技術学院の学生３人による「ＰｒｏＰＴＩＴ」チームが「クラウド・トラック」部門で２位を獲得しました。

ファーウェイが主催するこのＩＣＴ大会は「大学向けの世界的なＩＣＴオリンピック」と位置づけられており、コンピュータネットワーク・クラウドコンピューティング・ＡＩ・ビッグデータなどの分野における理論的知識や実践的スキル、イノベーション能力の向上を目指しています。

[VOVWORLD]