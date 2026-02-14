ベトナムの声放送局 「真実と人間性」をデジタル時代の羅針盤に

VOVをテーマとする楽曲）

シンポジウムの冒頭では、AIが作曲したVOVをテーマとする楽曲が披露されました。歌詞から編曲まですべてをAIが短時間で仕上げたこの作品は、技術の急速な進化をまざまざと印象づけるものでした。

会合にはユネスコ・ベトナム代表のジョナサン・ベイカー氏や、マレーシアからオンラインで参加したＡＢＵアジア太平洋放送連合のアンドリュー・デイビス氏らが出席。AIがもたらす機会と課題、そして倫理基準や透明性のあり方について、活発な議論が交わされました。

VOVのヴー・ハイ・クアン副総裁は、シンポジウムで次のように語りました。

「技術がどれほど進歩し、AIが人間の声をどれほど巧みに模倣できるようになっても、私たちが守り抜かなければならない価値が二つあります。それは『真実』と『人間性』です。真実は報道の命です。AIが瞬時にフェイクニュースを生み出せるこの時代だからこそ、VOVは信頼の灯台でなければならない。私たちはAIを使って真実に速くたどり着くのであって、真実を歪めるために使うのではありません。そして人間性――これはラジオの魂です。放送の使命は情報を届けることだけでなく、人と人とをつなぐことにあります。この二つを守り続ける限り、ラジオはデジタル時代においてこそ、一層輝くはずです。」

VOVはこのシンポジウムを通じ、デジタル化や技術革新を積極的に推進しながらも、その中心には常に人間を置くという姿勢を改めて示しました。AIはあくまでも道具であり、信頼と社会的責任こそが放送の根幹だ――その理念は、世界ラジオデーのテーマとも深く響き合うものでした。

