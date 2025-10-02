ベトナムの各省・市イノベーション指数構築、国際的に高評

ベトナムの各省・市イノベーション指数（PII）の構築は、各地方間の健全な競争と積極的な学びを生み出しています。世界知的所有権機関（WIPO）のダレン・タン事務局長は、10月1日、ハノイで開催された「ベトナム・イノベーション・デー」の枠内で、このような見解を示しました。



(テープ)

「ベトナムのPII指数は、世界イノベーション指数（GII）の枠組みを綿密に追跡しており、52の構成指標で成り立っています。言い換えれば、この指数はイノベーションシステムの考え方を国レベルから地方レベルに落とし込み、地方の指導者がイノベーション活動における強みや弱み、地方の潜在的なニーズや要素を認識できるようにするものです。PII指数は、地方レベルで健全な競争と学びを促進しています。この指数は、達成された結果を評価するだけでなく、管理ツールとしての役割も果たします。地方行政府が計画を策定し、公共投資の目標を設定するための情報を提供するとともに、投資家に対しては、地方のイノベーション環境を把握するための重要な資料を提供します」

PII指数は、WIPOがGIIの算出手法、モデル、計算技術を移転した、国際標準に基づき構築されました。PII指数は、WIPOの国際専門家による独立した評価と検証を受けており、統計的および方法論的な国際標準を満たしていることが確認されています。このため、地方レベルのイノベーション評価における信頼できるツールと見なされています。

ダレン・タン事務局長によりますと、PII指数の構築は国際的に高く評価されており、他の国々への普及が推奨されています。2024年には、WIPOがベトナムの代表者を招き、加盟国との経験共有セミナーを開催しました。

(VOVWORLD)