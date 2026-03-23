ベトナムの企業文化の価値観を新たな段階で形成

フォーラムは2つのセッションで構成されました。「新しいビジネス基準に向けた制度整備」をテーマとした第1セッションでは、制度の充実とベトナムの企業文化の価値観づくりについて議論が行われました。「企業の行動・価値の共有と企業の発展」をテーマとした第2セッションでは、文化的な価値を企業の運営や成長における具体的な行動へと結びつけるための実践的な取り組みが話し合われました。

フォーラムで、新たな時代に向けたベトナムの企業文化の価値観が発表されました。この枠組みは12の基本的な価値で構成されています。経営者の姿勢としては、「愛国心」「信頼」「社会への貢献」「独自性」。企業の力としては、「誠実さ」「自立」「知恵」「創造性」。さらに国際的な広がりとして、「志」「国際的な連携」「協力」「持続可能性」が掲げられています。

席上、発言に立ったマイ・バン・チン副首相は、企業文化の構築と価値観の具体化を進める際に、各省庁や地方、企業が文化を発展の柱として位置づけ、企業の中心となる価値を明確にする必要があると強調しました。また、企業文化を現代的な経営やデジタル化、社会的責任、持続可能な発展、さらには国家ブランドの構築と結びつける重要性を指摘しました。

そのうえで、「法令の順守」「信頼の重視」「国民本位」「革新」「社会への責任」「文化の継承」「世界に向けた志」という7つの価値を軸に、競争力の向上とベトナムらしい企業文化の確立を進めていく必要があると述べました。

(VOVWORLD)