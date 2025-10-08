ベトナムの中秋節、アフリカの子どもたちに笑顔届ける

2025年の中秋節にあたる6日、中央アフリカ共和国の首都バンギにある慈善施設「フォワイエ・ド・シャリテ（Foyer de charité）」で、国連中央アフリカ多面的統合安定化ミッション（MINUSCA）に派遣されているベトナム作業部隊が、恵まれない子どもたちを対象に特別な文化交流イベントを開催しました。今回の催しは、ベトナムの伝統文化の魅力を広めるとともに、両国国民の友好と人道の絆を深める意義深いものとなりました。

開会にあたり、MINUSCA派遣ベトナム国防省作業部隊のチームリーダー、ズイ・バン・ソン中佐は次のように述べました。

（テープ）

「私たちは、子どもたちに絵を描くことや、民間遊戯、中秋節の提灯行列などベトナムの伝統的な活動を体験してもらいました。子どもたちが楽しそうに参加する姿を見てとても嬉しく思います。この活動を通じて、ベトナムのヒューマニズム精神と伝統文化がここ中央アフリカの地にも広がっていると感じます」

プログラムでは中秋節の由来を紹介した後、龍蛇の行進や綱引き、椅子取りゲームなどの民間遊戯が行われ、会場のフォワイエ・ド・シャリテには子どもたちの笑い声が響き渡りました。

また、ベトナム作業部隊は、ノートや学用品、おもちゃ、菓子、星形提灯など、心のこもったプレゼントを用意して子どもたちに手渡しました。これらの贈り物は、ベトナムの「青いベレー帽」の平和維持要員たちの思いやりと温かい気持ちが込められたものです。

この活動は、ベトナムの文化と優しさを世界に広めるとともに、平和維持活動を通じた友情と信頼の架け橋として、アフリカの地に温かな光を灯しました。

(VOVWORLD)