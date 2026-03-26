ベトナムとEU、科学技術・イノベーション分野での協力強化

席上、チュン外相は、ベトナムがEUを上位のパートナーの一つと位置づけていることを明らかにするとともに、双方の関係をより実質的かつ効果的なものへと引き上げたいとの考えを示しました。また、科学技術やイノベーション分野での協力を推進する必要性を強調すると同時に、EVFTA=ベトナム・EU自由貿易協定をより効果的に活用し、経済・貿易面での協力を拡大することや、EUに対し、EVIPA=ベトナム・EU投資保護協定の早期批准、ベトナム産水産物に対する「イエローカード」の解除、および税務上の非協力的な国・地域リストからの除外を求めました。

これに対し、シケラ委員は、EUのインフラ投資戦略「グローバル・ゲートウェイ」の枠組みにおいて、新たな協力の柱を効果的に実施するため、ベトナムの関連機関と密接に連携していく意向を表明しました。また、グリーン金融をはじめとする資金調達の強化、技術移転や技術支援の促進に努めるほか、EVFTAを効果的に運用することで、二国間の貿易・投資の持続的な発展を支える重要な基盤にしていくと強調しました。

(VOVWORLD)