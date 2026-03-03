ベトナムとEAEU 経済や貿易の協力をさらに進める方針

この中でチン首相は、ベトナムとEAEUがこれからも具体的な計画やプロジェクトを通じて協力を深めていく必要があると述べました。また、締結済みの自由貿易協定をより効果的に活用し、お互いの強みをいかしながら、貿易や投資をもっと活発に行えるようにしたいという考えを伝えました。

あわせて首相は、双方の貿易をさらに盛んにするため、ベトナム製品に対する輸入の制限をなくしたり、輸出できる量を増やしたりすることを提案しました。特に、ベトナムが得意とする農産物や海産物、電子機器などの輸入を広げるほか、船や鉄道、物流の仕組みを整えることで、中央アジアの国々との商品の取引をスムーズにしていきたいと話しました。

さらに、カザフスタンとの協力については、これまでのトップ同士の約束をしっかりと形にしていくことが重要だと強調しました。その一環として、ベトナムはカザフスタンに中央アジア向けの貿易拠点となる事務所を置く予定であることを明かし、ベトナムとカザフスタンの間を結ぶ直行便の検討も求めました。

これに対し、サギンタエフ氏は、すべての加盟国がベトナムとの関係を強めたいと考えていると述べ、ベトナムとEAEUの協力がこれからさらに強く発展することに強い期待を示しました。

(VOVWORLD)