ベトナムと韓国の議会交流、包括的な戦略的パートナーシップの強化に寄与

写真：Lê Tuyết/VOV

会見でチャン・タイン・マン議長は、ベトナムは外国企業に対し、透明で安定した法的環境を整備し、韓国企業を含む投資家が安心して長期的に事業を展開できるよう引き続き取り組む姿勢を強調しました。

これに対し、イ・ジェミョン大統領は、韓国企業がベトナムで安定的かつ長期的に投資できるよう、ベトナム国会による一層の支援と環境整備に期待を示しました。また、インフラや運輸、エネルギーに加え、科学技術や知的財産、人工知能＝AI、文化産業などの将来分野に至るまで、幅広い分野での包括的な協力を進めていく考えを示しました。

議会間協力について双方は、両国国会の緊密な関係がベトナムと韓国の包括的な戦略的パートナーシップの強化に積極的に寄与していると評価し、今後も協力関係を一層深化させていくことで一致しました。

さらにイ・ジェミョン大統領は、韓国に在住するベトナム人コミュニティの役割と貢献を高く評価するとともに、チャン・タイン・マン議長の提案に賛同し、同コミュニティの正当な権利の保護に引き続き関心を払っていく考えを示しました。

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