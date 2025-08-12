ベトナムと韓国、包括的な戦略的パートナーシップの深化目指す共同声明発表

この機に、11日、ベトナムと韓国は両国の包括的な戦略的パートナーシップを深化させるために共同声明を発表しました。

共同声明では、ベトナム・韓国の包括的な戦略的パートナーシップの更なる深化、ともに関心を持つ地域および国際問題について重要な共通認識に達したことが明らかにされました。

トー・ラム書記長とイ・ジェミョン大統領は、「両国があらゆる分野において互いに最も重要なパートナーである」と強調しました。両首脳は、過去30年以上にわたって築かれてきた成果が、両国関係の深化・実質化・効率化を支える確固たる基盤でありながら、今後の発展の原動力でもあることで一致しました。また、包括的な戦略的パートナーシップを質的、効果的、かつ強固な新たな発展段階に引き上げることで合意しました。

両首脳は、全ての分野において協力をさらに深化させ、2030年までに二国間貿易額1500億ドル達成という目標に関して、バランスと持続可能性の観点から合意しました。

両国は、国連やWTO世界貿易機関、APECアジア太平洋経済協力、グローバル目標2030のためのパートナーシップサミット（P4G）、経済協力開発機構（OECD）などの地域・国際機関およびフォーラムにおいて、緊密な協力と相互支援を強化することで一致しました。

また、両国は、南シナ海（いわゆるベトナム東部海域）における平和・安定の確保、国際法の規定と国際関係の原則の尊重、航行と上空飛行の自由の確保の重要性を改めて強調しました。特に、UNCLOS国連海洋法条約をはじめ国際法に基づいて、紛争を平和措置で解決する原則を再確認しました。さらに、両国は、ベトナム東部海域におけるDOC＝海上行動宣言の完全履行、COC海上行動規範の早期作成の重要性を強調しました。

(VOVWORLD)