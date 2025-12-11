ベトナムと米国の貿易額、30年間で300倍に増加

12月10日午前、ホーチミン市で、ベトナム商工省は在ベトナムアメリカ商工会議所（AmCham Vietnam）と連携して「経済・貿易協力30年～試練を乗り越え、新時代に突入」をテーマとしたベトナム・アメリカビジネスフォーラムを開催しました。本フォーラムは、ベトナムとアメリカの国交正常化30周年（1995年～2025年）、および二国間貿易協定締結25周年（2000年～2025年）を記念するものです。



フォーラムで発表された統計によりますと、両国の国交正常化から30年で、二国間貿易は目覚ましい増加を遂げました。1994年の5億米ドルから、2024年には約1500億米ドルに達し、約300倍の伸びを示しています。

本フォーラムでは、グローバル経済・貿易が新たな課題に直面する中、今後の協力の大きな方向性として、利益の調和、より均衡のとれた持続可能な発展を目指す点に焦点が当てられました。

