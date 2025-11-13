ベトナムと米国、二国間貿易協定に関する閣僚級交渉を実施

ベトナムとアメリカの二国間貿易協定に関する閣僚級交渉が、10日、アメリカ・ワシントンD.C.で行われました。会談には、ベトナム政府交渉団長のグエン・ホン・ジエン商工大臣と、アメリカ交渉団長のジェイミーソン・グリア通商代表部代表が出席しました。

交渉の様子（写真：ベトナム商工省）

冒頭、グリア代表は、両国が公正かつバランスの取れた貿易協定の枠組みに関する共同声明に合意したことを高く評価し、これが交渉を迅速に進めるうえで重要な基盤となると述べました。また、ベトナム側の誠意ある姿勢、体系的なアプローチ、そしてアメリカの提案に対する建設的な対応を高く評価しました。

一方、ジエン商工大臣は、アメリカとのバランスの取れた持続可能な経済・貿易関係の構築に向けたベトナムの強い決意を表明しました。今回の協定締結は、ベトナムとアメリカの「包括的な戦略的パートナーシップ」に基づき、貿易のみならず多分野における二国間関係の一層の強化につながると強調しました。さらに、両国の実利を最大化するため、実践的で柔軟なアプローチを取ることの重要性を指摘しました。

(VOVWORLD)