ベトナムと南アフリカ、関係を戦略的パートナーシップへ格上げ

G20サミットへの出席と南アフリカでの二国間行事を兼ねた実務訪問の一環として、21日午後、ヨハネスブルグ市でベトナムのファム・ミン・チン首相と南アフリカのシリル・ラマポーザ大統領は、ベトナム・南アフリカ関係を戦略的パートナーシップへ格上げすることを正式に発表しました。

両首脳は、新たに確立された枠組みを効果的に運用するため、両国の関係機関に対し、早期に行動計画を策定するよう指示することで一致しました。これにより、ベトナム・南アフリカ関係を「南南協力」の模範となる水準へ引き上げることを目指します。

また、双方は経済・貿易・投資の協力を一段と強化する方針を確認し、早期に協定交渉を進めるとともに、双方の製品の市場開放を促進する作業部会を直ちに設置することで合意しました。

そして、両首脳は、二重課税回避協定、一般旅券所持者の査証免除、犯罪防止協力など、二国間関係の法的・制度的基盤を形成するための重要文書について、早期締結に向けて協議を続けることで一致しました。

さらに、ベトナムと南アフリカは、国連などの多国間フォーラムにおいて、緊密に協調し相互支援を強化していくことを確認しました。

