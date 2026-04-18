ベトナムと中国の関係を新たな段階へ

今回の訪問の成果について、レー・ホアイ・チュン外務大臣は、両国が2026年における最も重要な外交活動と位置づけていたと明らかにしました。そして、両党・両国の最高指導者が、両国関係を新たな段階へと引き上げる方向性について重要な共通認識に達したとしています。

レー・ホアイ・チュン外務大臣 写真：VOV

政治面で、両国はハイレベルの往来や接触を強化し、党、政府、ベトナム国会と中国全国人民代表大会など既存の協力メカニズムを効果的に活用していくことで一致しました。また、経済面では、両国経済の連携を進め、貿易や投資の拡大に向けた具体的な措置を推進するほか、鉄道建設の早期着工に向けた研究協力や通関の円滑化などでも緊密に連携していくとしています。

この機に、外交、鉄道、科学技術など幅広い分野で、合わせて32件の協力文書が締結されました。

レー・ホアイ・チュン外務大臣は、今回の訪問について、両党・両国および両国民の緊密な伝統的な友好関係を改めて確認するとともに、新たな発展段階における戦略的連携の強化に向けた方向性とビジョンを示したものだと強調しました。

そして、今回の訪問は大きな成果を収め、ベトナムの発展とともに、ベトナムと中国の関係を一層高いレベルへと引き上げるための重要な基盤を築いたとしています。

[VOVWORLD]