ベトナムと中国の外相が戦略対話

15日午後、ハノイで、ベトナムのレ・ホアイ・チュン外相は、中国の王毅外相と戦略的な意見交換を行いました。これは、第17回ベトナム・中国二国間協力指導委員会会合と、外交・国防・公安の閣僚級による初めての戦略対話の開催に合わせて行われたものです。

レ・ホアイ・チュン外相は、ベトナムの党と国家、そして国民は、中国との関係を強化し発展させることを、独立・自主、多角化と多様化を柱とする外交政策の中で、戦略的に重要な優先課題と位置づけていると述べました。また、地方間の実質的な協力をさらに進めることや、観光分野の協力を強化して相互の観光客を増やすこと、さらに文化交流を一層促進することを提案しました。

これに対し、王毅外相はレ・ホアイ・チュン外相の提案を評価し、中国は両国の首脳が確認した共通認識を効果的に実行するため、ベトナムと緊密に協力する用意があると述べました。また、経済、貿易、投資分野での協力をさらに進めていくことを提案しました。王毅外相は、中国はトー・ラム党書記長の指導の下でベトナムが新たな成果を上げ続けることを支持しており、ベトナムとともに戦略的な信頼を高め、共に発展し、両国の人々に実質的な利益をもたらしていきたいと述べました。

両外相は、両国の外交機関が首脳レベルでの共通認識に基づき、引き続き緊密に連携し、包括的な戦略協力関係をさらに深め、「ベトナム・中国の未来共有の共同体」の構築を進めていくことで一致しました。また、海上に関する問題のほか、国際や地域の共通の関心事項についても率直に意見を交わしました。