ベトナムと中国、バンゾック滝観光地の試験的共同運営で一致

ベトナム北部山岳地帯のカオバン省チュンカイン県ダムトゥイ村と中国の広西チワン族自治区崇左市(すうさし)大新県(だいしん-けん)の間に位置しているバンゾック滝の観光資源保護・開拓協力協定のコーディネーション委員会常任事務局によりますと、このほど、同委員会と中国の広西チワン族自治区文化観光局は、バンゾック滝観光地の両側に観光客を受け入れるプログラムを共同で試験的に行うことで一致しました。

その期間は2023年9月15日から2024年9月14日まです。これは、両国間の「平和・友好・協力・発展」の国境線の建設に対する両国の決意を示すとしています。

バンゾック滝は、アジア最大、世界でも4番目に大きい滝で、中国側では「徳天瀑布(とくてんばくふ)」と呼ばれ、落差は約50m、幅約300mにわたりいくつもの滝が流れています。2021年11月、アメリカの2大旅行雑誌の一つ「トラベル・アンド・レジャー(Travel + Leisure)」の「世界で最も美しい滝21選(21 Most Beautiful Waterfalls in the World)」に選ばれました。

