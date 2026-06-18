ベトナムとロシア、貿易・投資連携を強化

レ・ミン・フン首相がロシア連邦タタールスタン共和国カザンで開かれたASEAN・ロシア関係樹立35周年記念首脳会議に出席する中、17日、ベトナム商工連盟（VCCI）は、在ロシア・ベトナム大使館、ロシア輸出入協会、ベトナムの格安航空会社「ベトジェットエア」と協力し、「ベトナム・ロシア貿易投資連携プログラム」を開催しました。

イベントには、レ・ミン・フン首相、両国の高級指導者、そしてベトナムとロシアの企業100社以上が参加しました。

レ・ミン・フン首相、ベトナム・ロシア貿易投資連携プログラムに出席（写真：VOV）

プログラムの大きな注目点は、両国企業による協力文書の交換です。貿易・投資協力の促進、エネルギー、科学技術などの分野で合意が交わされました。ベトナム国家工業・エネルギーグループ「ペトロベトナム」とロシアの液化天然ガス企業「ノバテク」の協力をはじめ、インフラ開発、デジタル転換、医療、観光、投資などに関する多くの覚書も発表されました。

また、ベトジェットエア社は、ベトナムの主要リゾート都市であるダナン、ニャチャンと、モスクワ、カザン、ノボシビルスクを結ぶ3つの新路線を開設する計画を発表しました。これにより、航空連結、人的交流、観光、貿易・投資の促進が期待されています。

レ・ミン・フン首相、ベトナムとロシアの企業間での協力協定・覚書の締結に立ち会う（写真：VOV）

全体会合の後、貿易・投資促進セッションが行われ、ベトナムの投資環境やロシア市場との協力機会が紹介されました。両国企業は直接交流し、具体的なプロジェクトや協力の可能性について意見を交わしました。