ベトナムとフランス、国防・安全保障分野での戦略的協力を強化

会見でレ・タン・トイ委員長は、両委員会の代表団の相互訪問や定期的な意見交換を継続するとともに、国防、安全保障、防衛産業、デュアルユース技術、海洋安全保障、サイバーセキュリティー、重要インフラの保護、危機管理、非伝統的安全保障上の課題への対応などの分野で、立法や監視活動に関する経験の共有を強化するよう提案しました。

また、ベトナムとEU＝欧州連合との協力関係について、レ・タン・トイ委員長は、フランスの国会議員に対し、EVFTA＝ベトナム・EU自由貿易協定の効果的な実施を引き続き支持するとともに、フランス議会によるEVIPA＝ベトナム・EU投資保護協定の早期批准を後押しし、さらに、ベトナム産水産物に対するIUU＝違法・無報告・無規制漁業に関する「イエローカード」の早期解除について、EC=欧州委員会の支持を求めました。

一方、フランス国民議会国防・軍事委員会のジャン＝ミシェル・ジャック委員長は、先月のベトナム訪問の成果を高く評価するとともに、帰国後すぐに農業担当大臣宛てに書簡を送り、フランスとEUの関係機関がベトナム産水産物に対する「イエローカード」の解除に向けた取り組みを支援するよう要請したことを明らかにしました。

この会見で双方は、それぞれの委員会が所管する分野で効果的な協力を引き続き進め、両国議会の緊密な協力関係と、両国の包括的な戦略的パートナーシップの発展に積極的に貢献していくことで一致しました。

[VOVWORLD]