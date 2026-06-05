ベトナムとフィリピン、国防協力に関する覚書を効果的に履行

3日午後、ハノイで、ファン・ヴァン・ザン副首相兼国防相は、ベトナムを公式訪問中のフィリピン軍のロメオ・ブローナー・ジュニア参謀総長と面会しました。

ファン・ヴァン・ザン副首相兼国防相、フィリピン軍のロメオ・ブローナー・ジュニア参謀総長と面会（写真：VOV.VN）

席上、ザン副首相兼国防相は、政治・外交、国防・安全保障、経済・貿易、ならびに多国間フォーラムにおける相互連携や支持など、両国間の良好でますます深まりつつある協力成果を高く評価しました。

一方、ロメオ・ブローナー・ジュニア参謀総長は、これに先立ち行われたベトナム人民軍総参謀長兼国防次官のグエン・タン・クオン大将との会談の結果を報告しました。そのうえで、両国が国防協力に関する覚書に署名したことは、同分野における関係を強化するための確固たる基盤になると強調しました。

会談の結果を踏まえ、ザン副首相兼国防相は、今後も双方が緊密に連携し、軍事・国防協力に関する両国の指導部や国防省間の共通認識、および締結されたばかりの防衛協力に関する覚書を包括的かつ効果的に履行していくよう提案しました。さらに、ベトナム国防省は、両国軍が協力を継続して強化できるよう、常に最大限の好条件を整える方針を示しました。

[VOVWORLD]