ベトナムとブータン 友好関係強化で一致

両首脳は、両国の友好関係と相互理解をさらに強化し、首脳を含む各レベルでの代表団の往来を一層活発化させることで一致しました。また、具体的な協力プロジェクトの実施を可能にする枠組みづくりを進めるため、協定締結を促進していくことで合意しました。

双方は、省庁や企業間の協力を強め、一方の国の優れた製品が他方の市場に円滑に進出できるよう環境を整え、サプライチェーンの多様化を図りながら、今後貿易額を大幅に拡大する方針を示しました。

さらに、農業、科学技術、イノベーション、教育、文化・芸術といった分野での協力拡大を確認し、両国の航空会社に対しては直行便開設の検討を早期に進めるよう奨励しました。持続可能な発展につながる新たな分野での協力も視野に入れ、国民生活の質の向上を目指すとしています。