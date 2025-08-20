ベトナムとブータン、さまざまな分野で協力を拡大

会見で、チン首相は、「ベトナムがブータンとの協力関係を促進したい意向がある」と強調すると共に、両側に対し両国間の各レベルでの代表団交流やハイレベル接触を促進し、二国間協力体制の設立を検討するほか、協力合意の締結を推進するよう提案しました。



また、経済・貿易・投資に関する協力協定の交渉・締結を促進し、両国の製品が相手国の市場にアクセスできるようにすることにより、経済の面における協力を強化したい意向があると表明しました。ベトナムは、食料や食品、日用品、建築資材、電子製品および部品などを含めるベトナムの得意な商品を輸出する用意があり、両国のニーズに応じてブータンからの輸入をも進めるとしています。

さらに、チン首相は両国に対しセキュリティおよびサイバー犯罪対策の協力を拡大するよう求めると共に、潜在的な分野であるスピリチュアル旅行、有機・高品質農業、伝統医学などの協力を強化し、文化交流と草の根交流を促進するために直行便の早期開設を提案しました。

一方、ワンチュク国王は、ブータンにとってベトナムが地域における信頼できる重要なパートナーであると強調すると共に、今後ベトナムとの協力を推進することを約束しました。

チン首相とワンチュク国王はベトナムとブータンが引き続き情報交換を強化し、多国間フォーラムで互いに支援し合う必要があることで一致しました。ベトナムは、ブータンがASEANやその他の地域協力メカニズムとの実質的協力を強化することを歓迎します。

同日午後、ブータン国王との会見で、チャン・タイン・マイン国会議長は、ベトナムが常にブータンとの友好関係を重視し、さらに深化させたいとの意向を強調しました。また、今後ベトナムとブータンの協力関係が新たな発展段階へと推進されることを確信すると表明しました。

