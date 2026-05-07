ベトナムとトルコ、国防協力を強化

5月5日から9日にかけてトルコで開催されている「SAHA国防・宇宙展2026」に参加するため同国を訪問中のベトナム国防省のグエン・チュオン・タン次官は、6日、トルコのヤシャル・ギュレル国防大臣を表敬訪問しました。

グエン・チュオン・タン国防次官（左）とトルコのヤシャル・ギュレル国防大臣（写真：ベトナム国防省）

席上、タン次官は、ベトナムは国際社会および地域におけるトルコの役割と地位を常に重視しており、同国を地域における最も重要なパートナーの一つと位置づけていると強調しました。

そのうえで、今後の二国間の国防協力をより実質的かつ効果的に推進するため、タン次官はギュレル大臣に対し、両国の関係当局が各レベルでの代表団の往来を活発化させることや、次官級による国防政策対話の枠組みを効果的に維持すること、さらに教育訓練や防衛産業、軍事貿易分野での協力を強化するよう求めました。

グエン・チュオン・タン国防次官と代表団、軍需電子工業グループ「アセルサン」のブースを視察（写真：ベトナム国防省）

これに対し、ギュレル国防大臣は、ベトナムはアジア太平洋地域におけるトルコの重要なパートナーであると強調しました。

また、両国の国防協力関係が今後さらに深化し、実質的かつ効果的な新たな段階へと発展することへの期待を表明しました。ギュレル大臣は、各レベルでの代表団交流に加え、各軍種・兵科間の協力を促進することを提案し、トルコとして防衛産業分野でベトナムと協力し、支援を行う用意があると述べました。

[VOVWORLD]