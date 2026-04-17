対話でチャン・タイン・マン国会議長は、両国が引き続き議会間協力を強化し、定期的な対話や政策協議の枠組みを維持することで、包括的な協力の基盤をさらに強固にすべきだと提案しました。
トルコで開かれている列国議会同盟（IPU）第152回総会（IPU-152）への出席にあわせ、現地時間16日午後、チャン・タイン・マン国会議長は、ベトナム・トルコ協力の促進に関する政策対話に出席しました。
チャン・タイン・マン国会議長、ベトナム・トルコ協力の促進に関する政策対話で発言（写真：Lê Tuyết/VOV）
対話で国会議長は、両国が引き続き議会間協力を強化し、定期的な対話や政策協議の枠組みを維持することで、包括的な協力の基盤をさらに強固にすべきだと提案しました。
また、加工・製造業、繊維、履物、ハイテク農業、観光、エネルギー、交通インフラ、物流など、相互補完性のある分野での協力拡大の必要性を指摘しました。さらに、デジタル化、イノベーション、グリーン経済、循環型経済、再生可能エネルギーといった戦略分野における連携を強化し、とりわけ輸送回廊の整備やサプライチェーンの連結を重視すべきだと強調しました。
国会議長は次のように述べました。
「ベトナム国会は今後も政府と連携し、制度の整備と改善を進め、投資環境の向上を図るとともに、ベトナムとトルコの協力を効果的に支えていきます。高い政治的決意と立法・行政の緊密な連携、そして企業の活力により、両国関係はより実質的で効果的な新たな発展段階へと進み、双方の発展に弾みをつけるとともに、地域と世界の平和と安定、発展にも貢献するものと確信しています」
また同日午後、チャン・タイン・マン国会議長は、ジョージアのシャルヴァ・パプアシヴィリ議会議長と会見しました。双方は、議会間協力の強化やベトナム・ジョージア友好議員グループの早期設立の促進で一致するとともに、国際法の尊重と、基本原則に基づく平和的な紛争解決の重要性を確認しました。
[VOVWORLD]