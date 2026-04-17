国会議長は次のように述べました。

「ベトナム国会は今後も政府と連携し、制度の整備と改善を進め、投資環境の向上を図るとともに、ベトナムとトルコの協力を効果的に支えていきます。高い政治的決意と立法・行政の緊密な連携、そして企業の活力により、両国関係はより実質的で効果的な新たな発展段階へと進み、双方の発展に弾みをつけるとともに、地域と世界の平和と安定、発展にも貢献するものと確信しています」

また同日午後、チャン・タイン・マン国会議長は、ジョージアのシャルヴァ・パプアシヴィリ議会議長と会見しました。双方は、議会間協力の強化やベトナム・ジョージア友好議員グループの早期設立の促進で一致するとともに、国際法の尊重と、基本原則に基づく平和的な紛争解決の重要性を確認しました。

[VOVWORLD] 