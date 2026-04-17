トルコで開かれている列国議会同盟（IPU）第152回総会（IPU-152）への出席にあわせ、現地時間16日午後、チャン・タイン・マン国会議長は、ベトナム・トルコ協力の促進に関する政策対話に出席しました。

対話で国会議長は、両国が引き続き議会間協力を強化し、定期的な対話や政策協議の枠組みを維持することで、包括的な協力の基盤をさらに強固にすべきだと提案しました。

また、加工・製造業、繊維、履物、ハイテク農業、観光、エネルギー、交通インフラ、物流など、相互補完性のある分野での協力拡大の必要性を指摘しました。さらに、デジタル化、イノベーション、グリーン経済、循環型経済、再生可能エネルギーといった戦略分野における連携を強化し、とりわけ輸送回廊の整備やサプライチェーンの連結を重視すべきだと強調しました。