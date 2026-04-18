ベトナムとトルコ　重要分野で協力強化へ

クルトゥルムシュ大国民議会議長との会見

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会見で、マン国会議長は、市場開放の拡大を引き続き進めるとともに、持続可能でバランスの取れた形での自由貿易協定の早期締結を検討し、双方の強みを持つ製品の流通を促進しながら、貿易障壁の削減を図るよう提案しました。

これに対し、クルトゥルムシュ議長は、ベトナムは東南アジアにおける重要なパートナーだとしたうえで、両国関係を新たな段階へ引き上げたいとの考えを示し、防衛産業や物流、航空・港湾の連結などの分野で協力を強化するよう呼びかけました。

両国の議長は、議会間の協力をさらに促進し、各レベルでの代表団の往来を強化するほか、友好議員連盟間の交流を活発化させることで一致しました。また、立法や監督の経験を共有し、二国間協力のための法的枠組みを整備することで、両国の友好と多分野にわたる協力関係を一層深化させていくとしています。

イスタンブールのベトナム名誉領事との会見

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同日、チャン・タイン・マン国会議長は、イスタンブールのベトナム名誉領事アリ・テゾルメズ氏と会見し、ベトナム・トルコ自由貿易協定の交渉や締結の促進、トルコ側によるベトナムの市場経済国としての早期承認、貿易障壁の削減などに向けて、引き続き役割を発揮するよう期待を示しました。また、投資や貿易の促進、企業間の連携強化にも支援を求めました。

大使館の職員や在留ベトナム人との会合

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さらに同日夜、在トルコ・ベトナム大使館の職員や在留ベトナム人との会合で、マン議長は、現地の法律を順守し、団結して強いコミュニティを築くとともに、ベトナムの文化や言語、家族の伝統を大切にしていくよう呼びかけました。

（テープ）

「在外ベトナム人の皆さんには、現地の法律を守り、国のイメージを大切にしてほしいと思います。祖国は常に皆さんを見守り、その貢献を誇りに思っています」

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