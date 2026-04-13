ベトナムとスロバキア 関係を戦略的パートナーシップに格上げ

記者会見で発表しているフン首相

会談後の共同記者会見で両首相は、会談が非常に成功裏に行われ、多くの分野で高い合意が得られたことを明らかにしました。そして両国関係をこれまでの友好関係から「戦略的パートナーシップ」に格上げする共同声明を採択しました。両首相はまた、この新たな枠組みを実施するための行動計画を両国外務省が早急に策定するよう指示することで一致しました。

ベトナムのレ・ミン・フン首相は会見で次のように述べました。

（テープ）

「スロバキアはベトナムにとって中東欧における最優先パートナーの一つです。本日の会談では、世界・地域情勢や両国関係のさらなる発展に向けた方策について率直に意見交換しました。今回新たに結んだ戦略的パートナーシップをより深化させ、地域と世界の平和・安定・発展のために緊密に協力していきたいと思います。」

今回の訪問では、政治・外交、国防、文化、原子力エネルギー、医療、観光、造船など幅広い分野にわたる16件の協力文書が両国間で署名・交換されました。両首相はこのほか、経済・貿易・投資協力の実質的な強化、科学技術・デジタル転換分野での協力推進、教育・文化・人的交流の拡大などについても高い合意を得ました。

[VOVWORLD]