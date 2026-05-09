ベトナムとスリランカ　経済連携強化へ

トー・ラム書記長・国家主席 写真: Thống Nhất/TTXVN

この中で、トー・ラム氏は、「両国の協力は、インド洋地域や南アジアに加え、再編が進む世界のサプライチェーンも視野に入れて進めていく必要がある」と強調しました。

また、互いの強みを生かすことができれば、スリランカはベトナムにとってインド洋への戦略的な中継拠点となり、ベトナムはスリランカにとってASEAN市場への重要な窓口になり得るとの認識を示しました。

さらに、両国協力について、「実質的な協力を重視し、重点分野を定めたうえで、具体的な成果につなげていく必要がある」と述べました。

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「ベトナムは、スリランカとの協力では、政策の安定性や見通しを重視しています。現在、企業を支える行政への転換を進めており、事業活動が円滑に進められる環境整備を進めています。企業は両国協力の中心的な役割を担う必要があります。ベトナムとスリランカの企業には、投資や販路拡大に、より積極的に取り組んでほしいと思います」

そのうえで、両国がそれぞれの強みを生かすことができれば、物流や貿易、人の交流などの分野で、新たな価値の創出につながるとの期待を示しました。

[VOVWORLD]