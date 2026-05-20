ベトナムとスウェーデン 既存の協力枠組み強化へ

写真：外務省

ダグ・ハルテリウス国務書記は、18日から19日までの日程でベトナムを訪問し、第2回ベトナム・スウェーデン外務次官級政治協議を共同で主宰しました。

この席で、レー・ホアイ・チュン外相は、ベトナムがスウェーデンとの伝統的な友好関係を重視していると強調しました。

そのうえで、科学技術やイノベーション、デジタルトランスフォーメーション、グリーントランスフォーメーションの分野で、スウェーデンが引き続きヨーロッパにおける主要なパートナーの一つとなることに期待を示しました。

また、既存の協力枠組みの実効性を高めるとともに、科学や研究、文化、教育分野での協力促進に向け、新たな協力メカニズムの構築を検討するよう呼びかけました。

これに対し、ダグ・ハルテリウス国務書記は、研究協力の拡大や、ベトナム人研究者・留学生の受け入れ拡大に意欲を示しました。

また、イノベーションやハイテク、サイバーセキュリティ分野での協力推進にも前向きな姿勢を示しました。

双方は、科学技術とイノベーションに関する戦略的パートナーシップの枠組みを効果的に活用し、医療やエネルギー、グリーントランスフォーメーション、持続可能な開発などの分野で具体的な協力事業を進めていくことで一致しました。

[VOVWORLD]