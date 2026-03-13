ベトナムとアメリカ 技術協力を強化

このイベントは、在アメリカ・ベトナム大使館が、コロンビア大学の東アジア研究所とアメリカ・ASEANビジネス評議会（USABC）とともに開催したものです。会場には、アメリカ商務省や国務省などの政府機関の代表のほか、多くの大手テクノロジー企業の関係者が参加しました。

討論では、半導体、人工知能、ビッグデータ、クラウドコンピューティング、サイバーセキュリティの分野をはじめ、ロボット、宇宙航空技術、先進的な製造など、さまざまな重要分野での協力について意見が交わされました。 また、インテルやクアルコムなどの企業、さらにアメリカの開発金融機関の代表も参加し、両国の技術協力プロジェクトを支えるための技術基盤や資金面の支援についても議論が行われました。