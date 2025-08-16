ベトナムで「創造的労働祭2025」開催 労働者の革新力を称賛

「創造の旅路と飛躍への渇望」をテーマに掲げたこのお祭りでは、3つの大きなイベントが行われました。まず、45のブースで構成された展示会では、ベトナム各地の労働者が生み出した革新的な製品や技術が紹介され、その知恵と創造力の高さを示しました。

また、全国から700人を超える労働者や公務員が参加したフォーラムでは、働く人たちの創造的な力をさらに引き出すための方策について熱い議論が交わされました。さらに、労働者を大切にする企業を表彰する式典も同時に開かれました。

イベントでベトナム共産党のチャン・カム・トゥ書記局常務は、「革新と創造は選択肢ではなく、ベトナムの発展にとって必要不可欠な道だ」と強調しました。

実際、これまでにベトナムの労働者から寄せられた改善提案は数百万件にのぼり、これらが生産性向上や品質改善に大きく貢献してきたということです。トゥ氏は次のように語りました。

「これは、ベトナムの労働者が80年もの長い間、国と一緒に歩んできた歴史の証なんです。特にこの40年間、ドイモイ刷新政策の中で、彼らがどれほど創造的で、諦めない強い心を持ち続けてきたかを物語っています。工事現場や工場、生産ラインで毎日働きながら、細かいところまで気を配り、実際の経験から学んできたこと、それが今回紹介されたような革新的なアイデアにつながっているんです。決して派手ではないけれど、責任感を持って、自分の仕事を愛し、もっと良くしたいという気持ちで、本当に小さなことから改善を重ねてきた。そんな一人ひとりの地道な努力が、今のベトナムの発展を支えているということです」

