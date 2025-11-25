ベトナム、G20に公正で透明性のあるAIガバナンス基準づくりを提案

発言の中でチン首相は、3つの戦略的優先事項を提示しました。

第二に、質の高い人材育成と現代的で持続可能な雇用市場の整備を強調しました。チン首相はG20に対し、開発途上国が教育協力の取り組みに参加し、その成果を享受できるよう支援を優先すること、障壁を減らし協力を進めること、地域と世界の労働市場の接続を促すことを呼びかけました。また、若者向けの雇用や質の高い人材の育成に向けた戦略・政策・プログラムづくりの重要性も指摘しました。

第三に、人間を中心に据えたAI＝人工知能エコシステムの構築を提案しました。人間を置き換えるのではなく、人間のためのAIを目指すべきだと述べ、G20が主導して、公正・透明・包摂的・安全・人道的なAIガバナンス基準を策定するよう促しました。また、開発途上国によるデジタルインフラやデータ基盤、技術エコシステム、人材・ガバナンス体制の整備に対するG20の支援も求めました。