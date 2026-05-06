ベトナム、ASEAN共同体構築へのコミットメントを強調

2026年のASEAN=東南アジア諸国連合議長国を務めるフィリピンのフェルディナンド・マルコス・ジュニア大統領の招きに応じ、ベトナムのレ・ミン・フン首相率いる高級代表団は、5月7日から8日にかけてフィリピンのセブで開催される第48回ASEAN首脳会議に出席します。

ダン・ホアン・ザン外務次官によりますと、フン首相による第48回ASEAN首脳会議の出席は、ベトナムの外交政策全体においてASEANが引き続き最優先の戦略的優先事項であることを裏付けるものです。これは、ASEAN共同体構築に向けたプロセスに対し、主体的、積極的、かつ責任ある精神で臨み、連合の共通の取り組みに実質的かつ効果的な貢献を行うという、ベトナムの明確なコミットメントを示すメッセージでもあります。

ダン・ホアン・ザン外務次官（写真：Thuý Ngọc/VOV）

今回の訪問の一貫した目標は、ASEAN加盟諸国と共に平和、安定した環境を強化することです。また、ASEANの団結と中心的な役割を維持し、台頭する諸課題への対応能力を高めることで、地域および各加盟国の持続可能な発展に資する有利な条件を創出し、あわせてベトナムとASEAN諸国との二国間関係を促進することを目指しています。

さらに、今回の会議において、ベトナムの代表は幾つかの主要な優先事項に注力することになります。それらは、ASEAN諸国と緊密に連携し、2026年の議長国の優先事項および「ASEAN共同体ビジョン2045」の効果的な実施を推進することや、ASEANと共に平和、安全、安定した環境の維持を促進し、地域構造におけるASEANの中心的な役割を強化すること、そして、会議の優先課題、特にエネルギー安全保障、食料安全保障、市民支援といった差し迫った課題に積極的に参画することです。

[VOVWORLD]