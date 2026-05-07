ベトナム、ASEANの発展に引き続き貢献へ

ベトナムのレ・ミン・フン首相は7日午前、ベトナム高官代表団とともにハノイを出発し、フィリピン・セブで5月7日から8日まで開かれる第48回ASEAN＝東南アジア諸国連合首脳会議に出席します。今回の出席は、2026年ASEAN議長国であるフィリピンのフェルディナンド・マルコス・ジュニア大統領の招待によるものです。

今回の訪問は、フン首相にとって新政権発足後初の外遊であり、また、首相として初めて直接出席する多国間首脳会議となります。

ASEAN常駐ベトナム政府代表部のトン・ティ・ゴック・フオン大使（右）、インタビューに応じる（写真：VOV-Jakarta）

ASEAN常駐ベトナム政府代表部のトン・ティ・ゴック・フオン大使は次のように述べました。

（テープ）

「レ・ミン・フン首相が新たな立場で初めて第48回ASEAN首脳会議に出席することは、ASEANに対するベトナムの強いコミットメントを改めて示すものであり、ASEANの発展と強化、そして地域および国際社会における役割と地位の向上に向け、ベトナムが今後も積極的に貢献していく姿勢を示すものです。ベトナムは、ASEAN各国とともに、特に中東情勢がASEAN地域に及ぼす影響を含め、複雑化する国際・地域情勢に対するASEANの共同対応能力と協調体制の強化に引き続き積極的に取り組んでいきます」

また、フオン大使によりますと、今回の首脳会議でフン首相はASEAN各国首脳とともに、急速かつ複雑に変化する地政学・地経学環境がもたらす課題への対応について意見を交わし、ASEANとしての協調的な対応の方向性を打ち出す予定です。

[VOVWORLD]