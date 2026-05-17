ベトナム、2030年までに国家規格の75%を国際規格に整合化へ

この戦略は、ベトナムの国家規格体系を国際水準に引き上げ、デジタル転換やグリーン転換、持続可能な発展を後押しする技術的な基盤として整備することを目的としています。

第一段階となる2030年までの主な目標として、ベトナム国家規格の75%を国際規格と整合化することを掲げています。またISO・IEC・ITUといった国際標準化機関の技術委員会の60%に代表を送り込むほか、年間5万件の規格適合認証の発行、中小企業5万社以上への規格適用支援、そして担当者5,000人以上への専門研修の実施なども目標に含まれています。さらに、デジタル・グリーン分野を中心に新たな国家規格を約100件策定・公表する計画です。

2035年には、国家規格の80%を国際規格と整合化させることを最終目標としています。あわせて、重点分野で国際規格の策定プロジェクトを5件から10件主導し、国際標準化機関の技術委員会すべてに代表を派遣することを目指します。

戦略では、これらの目標を達成するための解決策として10のグループを設定しており、制度整備やイノベーションの促進、企業の国際展開支援などに重点が置かれています。

[VOVWORLD]