ベトナム、2026年に外国人観光客2500万人の受け入れを目指す

これは国家観光ブランドのPRの強化や、観光客の誘致の促進だけでなく、2026年に外国人観光客延べ2500万人の受け入れという目標達成に寄与するとしています。

「観光部門の未来を共に形づくる」をテーマとしたASEAN観光フォーラムは、ASEAN観光協力の枠組みの中で最大規模の年次イベントであり、加盟各国が持ち回りで開催しています。開催期間中、ATF 2026では開会式および閉会式に加え、ASEAN観光大臣会合、ASEAN＋3観光大臣会合、ASEAN・インド観光大臣会合、ASEAN・ロシア観光大臣会合、ASEAN各国観光局会合、ASEAN＋3観光局会合、ASEAN観光賞授賞式、観光大臣による記者会見、ならびに一連の関連行事が実施される予定です。

ATF 2026の枠内で、国際観光見本市TRAVEXが開催され、多数のパートナー企業、観光関連事業者、国際的なバイヤーの参加が見込まれています。ベトナムは、国家観光ブランド「ベトナム、時を超えて輝き続ける美しさ」を掲げたブースを出展し、ASEAN市場および重点市場のニーズに即した観光地や観光商品を紹介するとしています。

