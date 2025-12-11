Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ベトナムフォトジャーナル ベトナム語
  • English
    ベトナムフォトジャーナル 英語版
  • Français
    ベトナムフォトジャーナル フランス語版
  • Español
    ベトナムフォトジャーナル スペイン語版
  • 中文
    ベトナムフォトジャーナル 中国語版
  • Русский
    ベトナムフォトジャーナル ロシア語版
  • ລາວ
    ベトナムフォトジャーナル ラオス語版
  • ភាសាខ្មែរ
    ベトナムフォトジャーナル クメール語版
  • 한국어
    ベトナムフォトジャーナル 韓国語版

ニュース

ベトナム、2025年ASEANの成功に重要な貢献

12月9日、ハノイで、2025年のASEAN地域内の協力状況、および、ASEAN諸活動へのベトナムの参画を総括し、2026年の方針を討議する部門間合同会合が開催されました。

2025年、ベトナムは各国と共に、ASEAN共同体構築のための各マスタープラン2025の実施完了を推進し、ASEAN共同体ビジョン2045を採択しました。また、ASEAN連結性イニシアティブ（IAI）タスクフォースの議長などの多くの重要ポストを成功裏に担い、ASEAN未来フォーラムを2年連続で成功させました。

席上、発言に立ったダン・ホアン・ザン外務次官は次のように強調しました。
(テープ)
「過去30年間で、ベトナムは国際統合を始めた国から、ASEANにおいて不可欠な一員となっています。これは非常に重要な努力であり、40年間のドイモイにおけるベトナムの対外・多国間外交の成熟を示すものです」

2026年、ベトナムは引き続き、主体的、積極的かつ責任あるメンバーとしての役割を発揮し、団結と統一の維持に貢献し、発展に資する戦略的環境を強固なものにします。また、域内のホットスポットの解決に努め、ASEAN共同体ビジョン2045と各種協力戦略を実践に移し、ASEAN未来フォーラム2026を成功裏に開催することを目指します。

(VOVWORLD)

もっと見る

ゲアン省 文化・観光の海外PRを推進

ゲアン省 文化・観光の海外PRを推進

中部ゲアン省は、新情勢下における国際統合に関する政治局決議59号を実行に移すため、ゲアン省の友好諸組織連合会を通じて、ゲアン省の文化や観光商品などを国外にPRするための多くの草の根外交活動を展開しています。
もっと見る

Top