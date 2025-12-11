ベトナム、2025年ASEANの成功に重要な貢献

2025年、ベトナムは各国と共に、ASEAN共同体構築のための各マスタープラン2025の実施完了を推進し、ASEAN共同体ビジョン2045を採択しました。また、ASEAN連結性イニシアティブ（IAI）タスクフォースの議長などの多くの重要ポストを成功裏に担い、ASEAN未来フォーラムを2年連続で成功させました。

2026年、ベトナムは引き続き、主体的、積極的かつ責任あるメンバーとしての役割を発揮し、団結と統一の維持に貢献し、発展に資する戦略的環境を強固なものにします。また、域内のホットスポットの解決に努め、ASEAN共同体ビジョン2045と各種協力戦略を実践に移し、ASEAN未来フォーラム2026を成功裏に開催することを目指します。

(VOVWORLD)