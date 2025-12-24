ベトナム、違法漁業対策の取り組みを強化

ベトナムでは、違法・無報告・無規制、いわゆるIUU漁業への対策が課題となっています。



会合では、農業環境省が、IUU漁業対策の進捗状況をまとめた報告書の草案を作成し、年内に欧州委員会に提出する準備を進めていることが報告されました。

ベトナム政府は、漁船の管理と操業監視を厳格に続けており、特に操業条件を満たさない漁船への対応を強化しています。また、登録を抹消した漁船のリストをデータベースに掲載し、監視体制を整えています。

先週は、外国の海域で違反操業を行ったベトナム漁船は新たに確認されませんでした。各地方行政府も違反への対処を適切に行っているということです。

会合を主宰したチャン・ホン・ハ副首相は、欧州委員会からの勧告事項について、中央政府と地方行政府の間でデータを統一し、誠実かつ客観的に報告するよう指示しました。

また、公安省に対しては、外国海域で違法操業を行った漁船や漁民の捜査と処罰を迅速に進めるよう求めました。

国防省には、近隣諸国との境界海域のパトロールを継続し、漁船の出入港管理を厳格化するとともに、条件を満たさない船舶の出港を認めないよう指示しました。

