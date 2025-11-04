ベトナム、米国を最も重要なパートナーの一つと位置づけ

また、世界各地の紛争や対立を平和的に解決するためのドナルド・トランプ大統領の努力を高く評価し、ベトナムは地域および国際問題の解決に向けて、平和の架け橋として積極的かつ責任ある役割を果たす用意があると強調しました。また、ヘグセス長官とファン・ヴァン・ザン国防大臣との会談の成果を高く評価し、国防分野での協力が両国関係の重要な柱の一つになりつつあると述べました。

一方、ヘグセス戦争長官は、アメリカはベトナムとの「包括的な戦略的パートナーシップ」を重視しており、強靭で、独立し、繁栄するベトナムを支持していると強調しました。また、「アメリカは、二国間および地域レベルの戦略的協力をさらに推進し、特に国際犯罪対策、海上安全保障、人道支援、士官教育、国連平和維持活動、災害対応などの分野での連携を強化したい」と述べました。さらに、ベトナムの国防産業の近代化や人材育成のための協力を今後も拡大していく意向を示しました。

写真撮影：Thong Nhat

同日、ルオン・クオン国家主席も公式訪問中のヘグセス戦争長官と会見しました。国家主席は、今回の訪問がベトナムとアメリカの包括的な戦略的パートナーシップを、より実質的で効果的かつ持続可能なものに発展させるうえで重要な契機となることへの期待を表明しました。さらに、トランプ大統領のベトナム公式訪問の早期実現に向けてアメリカ側と調整を進めたいと述べ、これを両国関係の新たな歴史的節目と位置づけ、戦略的協力の推進力としたい考えを示しました。

地域情勢に関する意見交換では、双方が東南アジア諸国連合のベトナム東部海域（南シナ海）に関する共通の立場を支持する考えを表明しました。特に、海上・上空の自由航行と安全保障を確保し、国際法に基づく平和的手段による紛争解決の原則を堅持することの重要性を強調しました。

