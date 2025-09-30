ベトナム、第80回国連総会で国際舞台における新たな地位を確認

国際世論は、ベトナムのルオン・クオン国家主席が9月21日から24日までアメリカを訪問し、第80回国連総会ハイレベル一般討論への出席や二国間活動を行ったことに特別な関心を寄せています。多くの専門家や国際メディアは、今回の訪問をベトナムの国際的地位の高まりを示す重要な節目と評価しました。

アメリカ紙ワシントン・タイムズは「地政学的緊張の中で、ベトナムの国際的役割を強調するルオン・クオン国家主席の国連演説」と題した分析記事を掲載し、責任ある前向きな国家としてのベトナムの役割拡大を強調しました。同紙はまた、ベトナムが国連という世界最大の多国間機関の改革努力を一貫して支持し、平和維持活動の効果向上、グローバル・ガバナンスの包摂性確保、持続可能な開発目標（SDGs）の実現加速に積極的に取り組んでいると指摘しました。

一方、国際政策誌インターナショナル・ポリシー・ダイジェストは、学者ジェームズ・ボートン氏による「ベトナムの『竹のような外交』、世界へ」と題する記事を掲載しました。記事は、今回のルオン・クオン国家主席の訪問を、柔軟でありながら確固たる、機敏でありながら揺るぎないという、ベトナム外交の路線・スタイル・外交術を鮮やかに示すものだと評価しました。

さらに、第80回国連総会への参加は、国際統合において「参加」の段階から「積極的な主導」への転換を示し、2045年までに高所得の先進国となるというベトナムの戦略的ビジョンを反映していると強調しました。

(VOVWORLD)