ベトナム、漁業政策の整備完了、管理能力の向上、持続可能な発展を推進

ECC監査団による今回のベトナム実務訪問は、ベトナムにおけるIUU違法・無報告・無規制漁業対策の実施状況を評価・検証するためです。

ハ副首相は、IUU対策に関する勧告の履行について、いわゆるイエローカード解除のみを目的とするものではないと強調し、持続可能な発展、水産資源の保護、国民の長期的な生計確保に資する重要課題であると位置づけました。また同時に、地域および国際社会に対するベトナムの責務でもあると指摘しました。

さらに、ベトナムはIUU監査団からの意見を引き続き積極的に聴取し、それを通じて政策の整備を進め、漁業管理の効率性向上、海洋資源の持続可能な利用、ならびに海洋問題における国家責任の履行を強化していく方針を示しました。あわせて、関連規定の見直し・改正を速やかに実施し、違反事例には厳正に対処するとともに、IUUに関する結果の公表を約束しました。

一方、DG MARE欧州委員会海事・漁業総局の国際海洋ガバナンス・持続可能な漁業局の局長を務めるフェルナンド・アンドレセン・ギマランイスIUU監査団の団長は、ベトナムがIUU排除に向けて顕著な努力を重ね、大きな進展を遂げているとの認識を示しました。ECは今後もベトナムを支援し、同プロセスの早期完了とイエローカード解除に向けて協力していく姿勢を強調しました。

(VOVWORLD)