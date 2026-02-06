ベトナム、持続可能な開発のための協力におけるUNDPの役割を高く評価

席上で発言に立った国連常駐ベトナム政府代表部のドー・フン・ベト大使は、UNDPが現地で果たしてきた実質的な役割と貢献を高く評価するとともに、自然災害へのレジリエンス強化や環境保護の分野において、ベトナムとUNDPとの緊密かつ効果的な協力関係を高く評価しました。

また、ベト大使は、「ベトナムは2026～2029年期UNDP戦略計画の優先事項を支持している」と表明すると同時に、公正なエネルギー移行パートナーシップ（JETP）の実施支援、科学技術の推進、イノベーション、デジタル変革、人工知能（AI）の活用を、持続可能な開発の重要な原動力として、UNDPが引き続きベトナムへの支援を強化するよう要請しました。

国連システム改革に関して、ベト大使は、ベトナムで実施されてきた『統一行動』イニシアティブから得られた実践的教訓を踏まえ、UNDPが全体システムでの連携と調整の強化において牽引役を引き続き発揮していくよう呼びかけました。さらに、UNDPの効果的な活動を確保するため、安定した中核的資金の維持の重要性について強調しました。

(VOVWORLD)