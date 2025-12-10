ベトナム、持続可能な水産業の構築へ IUU漁業対策を各地で強化

欧州委員会（EC）による「イエローカード」撤回を目指し、中部ダナン市のトークアン漁港では、漁船が船舶監視システム（VMS）を10時間以上、切断した場合は入港停止とし、漁獲位置や操業記録など、トレーサビリティー書類に一つでも欠落があれば、そのロット全体が保留されるという厳格な運用が行われています。

トークアン漁港管理委員会のグエン・ライ委員長は次のように語りました。

（テープ）

「IUU対策に関する中央と市の指導を受け、当管理委員会は漁船の集中管理がしやすいように係留区域を再配置しました。違反処理や水揚げ量の管理も確実に実施しています」

IUU対策の先進地とされる中部クアンガイ省では、すでにすべての漁船が登録され、国家データベースに更新されています。外国海域での違反事例も厳格に処理されています。クアンガイ省人民委員会のドー・タム・ヒエン副委員長は次のように述べました。

（テープ）

「条件を満たさない船を出港させたり、管理を緩めたりすれば、責任者が処分を受けます。農業・環境局、水産局、国境警備隊など、各機関は責任を徹底する必要があります。任務を果たせない場合、人民委員会事務局と内務局、監察局が連携し、行政監察を実施し責任を明確にします」

現在、全国の漁船100％が登録され、国家漁業データベース「VNFishbase」に更新されており、国防省の漁船監視システムや公安省の VNeID とも連携しています。農業・環境省のチャン・ドゥック・タン大臣は次のように明らかにしました。

（テープ）

「IUU対策の重点実施により、地方では明確な進展が見られます。法制度はECの勧告に沿って整備され、漁船管理も徹底されています。トレーサビリティー、法執行、行政処分についても、地方が調査・確認し、規定通りに処理しています」

沿岸各地の厳格な取り組みと漁民のルール遵守により、ベトナムはECのイエローカード撤回、そして持続可能な水産業の構築に向けて大きく前進しています。

