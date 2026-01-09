ベトナム、多国間主義を支持 多国間枠組みの役割を重視

8日午後、ハノイで開かれた外務省の定例記者会見で、アメリカのドナルド・トランプ大統領が、国連機関を含む数十の国際機関からの脱退を指示する大統領令に署名したとの報道について記者から質問が出されました。

これに対し、外務省のファム・トゥ・ハン報道官は、ベトナムは多国間主義を支持し、地球規模の課題を解決するうえで、多国間枠組みが果たす役割を重視していると述べました。

また、報道官は、各国が引き続き多国間主義を尊重し、平和、安定、協力、そして持続可能な発展のため、多国間制度や国際法の構築と強化に積極的に貢献していくことを、ベトナムとして期待していると強調しました。



さらに、2025年のベトナムの経済成長や、2026年の見通しに関する国際的な評価について触れ、国際社会はベトナムが達成してきた重要な成果を認識し、高く評価していると述べました。多くの経済研究者や外国人投資家、各国の関係者は、世界経済が低迷する中にあって、ベトナムを有望な存在、いわゆる「明るい材料」の一つと見ているということです。

また、国際通貨基金（IMF）は、ベトナムを世界で成長率が高い国の上位10か国の一つに位置づけています。

(VOVWORLD)