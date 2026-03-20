ベトナム、国境地域の小中一貫寄宿学校121校が一斉に着工

このプロジェクトは、カオバン省、ランソン省、ラオカイ省、ディエンビエン省、タインホア省、ゲアン省、ダクラク省、アンザン省など、計17省・市の国境沿いにある計121校の小中一貫寄宿学校を対象としています。

これは、国境地域の生徒への教育機会を保障し、地域格差の是正や国防・安全保障の強化を目指すもので、政治・社会・人道的に深い意義を持つイベントと位置付けられています。



ダクラク省イー・ブン村のファム・トゥイ・ティエン党委員会委員長兼人民評議会議長は、次のように述べました。

(テープ)

「党と国家は、現地にあるイー・ブン小中一貫寄宿学校の建設への投資方針を、住民一同、大変喜ばしく受け止めています。学校が整備されることで、生徒たちが集中して学習できる環境が整い、通学や生活面でのケアも向上します」

