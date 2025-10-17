ベトナム、人身売買対策での成果に対する米国の客観的評価を歓迎

ベトナムは、人身売買防止における自国の積極的な成果をアメリカが客観的に評価したことを歓迎しました。これは、16日午後、ハノイで行われたベトナム外務省の定例記者会見で、アメリカ国務省の2025年版「世界の人身売買報告書」におけるベトナム関連の記述について問われた際、外務省のファム・トゥ・ハン報道官が述べたものです。

ハン報道官は次のように語りました。

（テープ）

「ベトナムは、2021～2025年の人身売買防止プログラムと2030年までの方向性に沿って、関連する取り組みを積極的に進めてきました。特に、2024年には人身売買防止法を採択し、人身売買事件の捜査・起訴・裁判を強化するとともに、被害者の特定と支援を行い、地域や世界で新たに生じる課題にも迅速に対応しています。また、ベトナムは2020年3月20日に首相が発表した計画に基づき、『安全で秩序ある正規の移住のためのグローバル・コンパクト（GCM））』の目標を実施し、透明性の高い移住環境を整備し、移住者の権利と正当な利益を保護し、国際的な移住に伴う人身売買のリスクを防止するよう努めています」

さらにハン報道官は、今後、ベトナムとアメリカが緊密に協力し、交流と対話を強化することで、人身売買防止分野におけるベトナムの努力と成果について、より包括的かつ前向きな評価が行われることを期待すると強調しました。これは、平和・協力・持続可能な発展を目指す「ベトナム・アメリカの包括的な戦略的パートナーシップ」の精神にも合致するものです。

(VOVWORLD)